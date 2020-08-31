Игорь Артамонов рассказал студентам ЛГТУ о финансовой грамотности

Глава администрации Липецкой области сегодня встретился со студентами Липецкого государственного технического университета. Игорь Артамонов прочитал лекцию о финансовой грамотности. Обучение прошло в рамках масштабного проекта, в ходе которого более 300 тысяч жителей региона познакомятся с ключевыми темами финансовой грамотности и финансовой безопасности.





Руководитель Липецкой области рассказал, из чего формируется бюджет региона и как происходит распределение средств областной казны. «Более 60% бюджетных средств в Липецкой области направляется на социальную сферу, – сообщил Игорь Артамонов. – Хотелось бы, чтобы молодое поколение понимало, что на бюджетные деньги невозможно сделать всё сразу. Каждый раз это – альтернативная экономика. Расставляются приоритеты и распределяются средства».









Также глава региона рассказал о том, какие бывают налоги и какую роль они играют при формировании бюджета, поделился прогнозами о дефиците областной казны, который вызван пандемией коронавируса – по предварительной оценке он составит около трёх миллиардов рублей.

Игорь Артамонов беседовал со студентами больше часа, ответил на вопросы и выразил надежду на то, что областная власть получит от молодёжи обратную связь.





«Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодое поколение повышало свою финансовую грамотность. Сейчас готовим лекторов, которые будут работать с молодёжью по этой теме», – сказал Игорь Артамонов.

После этого в администрации Липецкой области глава региона встретился с наставниками, которые будут обучать население финансовой грамотности. Это липецкие предприниматели, которые ведут бизнес в сферах спорта, отдыха и развлечений, социальных услуг, промышленности, сельского хозяйства.