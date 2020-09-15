Игорь Артамонов: «С нами считаются, уважают»

Год назад Игорь Артамонов вступил в должность главы региона. За эти 12 месяцев Липецкая область сильно изменилась. Как изменился и изменился ли сам губернатор? Какими были для него эти 365 дней? Доволен ли он своими результатами и достижениями своей команды?



Об этом Игорь Артамонов рассказал накануне годовщины инаугурации в интервью телерадиокомпании «Липецкое время»

Изменения назрели

— Этот год прошел быстро?

— Очень. Но я беру за точку отсчета свое прибытие в Липецкую область. И в октябре будет уже два года, как я здесь. Называю этот срок срочной службой. А вот на вопрос изменился ли я, скорее, отвечу отрицательно. Сложно меняться, когда ты уже устоявшаяся личность.

— По приезде в регион вы сказали, что есть неплохое наследство от бывшего губернатора. Но прошел небольшой промежуток времени, и в области начались кардинальные изменения — в общем подходе к работе, к кадровой политике.

— Это абсолютно нормальное явление — изменения должны быть. Есть законы менеджмента, которые даже предписывают проводить определенную ротацию. Иначе любой процесс ждет стагнация.

Острые проблемы

— Одна из самых первых и главных проблем, с которой вы столкнулись, — это обманутые дольщики.

— Было сложно привлечь наши строительные компании к достраиванию проблемных домов. Сегодня мы один из немногих регионов, кто практически без поддержки федерального центра решил эту проблему. Остался последний проблемный дом на Манеже. Этот вопрос на контроле и губернатора, и Минстроя. Ожидаем одно из двух решений. Либо дом будет достроен, либо людям, у которых имеются все необходимые документы, выплатят компенсацию. Ее размер должен быть довольно приличным. В целом, как и в решении любой проблемы, важен подход: как контролируешь процесс, с какой периодичностью, какие мотивы находишь для работающих с тобой людей, для контрагентов. Министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева приятно удивил тот момент, что у нас каждая крупная строительная компания ведет проблемный дом.

— Еще один большой раздел — медицина. Два года назад в регионе впервые заговорили о том, что врачи и медучреждения должны быть клиентоориентированными. Реализация этого проекта удалась?

— Пока нельзя назвать проект удавшимся, так как на это нужно несколько лет. Есть необходимость менять менталитет, сознание, переключать мышление. Это большая работа. Проблемы есть и в системе, и в голове. Последние решать сложнее, масштабы больше. Важно внедрить уважение врачей к пациентам и наоборот. Думаю, что дальше процесс пойдет быстрее. Начали учить врачей современному менеджменту, дали необходимые инструменты. Те кадровые решения, что приняли, принесли свои плоды. Жалоб на медицинские учреждения стало гораздо меньше.

В режиме онлайн

— Вы говорили, что хотите организовать работу в отдельно взятом субъекте по бизнес-модели. Насколько это оказалось реализуемо?

— Мы серьезно продвинулись. С уровня администрации области до районов. В режиме реального времени можем наблюдать, чем занимается глава любого муниципалитета каждый день. Какие у него приоритеты в работе на ближайшую неделю. Можем ставить задачи в их рабочий календарь. Если говорить в общем, то поднялись на качественно новую ступень. Но опять же, что и с чем сравнивать. Если среднюю зарплату, то мы точно не в лидерах. Если же говорим об уровне жизни, то ситуация постоянно улучшается. А по сравнению с целым рядом регионов наше положение очень выгодно отличается.

Возьмем, например, сельскую инфраструктуру. Наши села по праву носят звания лучших. Там есть Дома культуры, новые игровые площадки, парки, отремонтированные дороги, мусорные площадки. Все красиво и ухожено.

— При этом вы говорите, что на селе можно жить еще лучше. И в этом должен помочь бизнес. Предприниматели работают, но деньги уходят из региона.

— Этот год у нас рекордный: сельское хозяйство с переработчиками заработали 31 миллиард рублей. Вопрос: сколько они заплатили с этой прибыли? Ответ: ноль. Инфраструктура в селе развивается за счет федеральных средств, областных, местных. Но предприниматель, работающий на липецкой земле, должен также инвестировать в развитие этой территории. В ряде населенных пунктов это происходит. Некоторые отказываются нас услышать. Будем работать с ними.

Развитие территорий

— А как обстоят дела с благоустройством Липецка?

— Почему-то считается, что наш город хуже других в Черноземье. Возможно, раньше так и было, так как в приоритете было развитие села и большой объем средств вкладывался именно туда. Сейчас активно вкладываемся в города, в частности, Липецк и Елец. По уровню развития должны догнать лидеров и обогнать их.

— 170 миллионов рублей на благоустройство получили три города в области: Лебедянь, Усмань и Грязи. И это средства из федерального центра.

— Уровень наших проектов стал гораздо выше. То, что получаем солидные транши из федерального бюджета, говорит о том, что с нами считаются, уважают. Верят, что мы не подведем. Федеральные средства — серьезный инструмент для того, чтобы не останавливать темп, который мы держали за счет областных денег.

Должна быть идея

— Будущее благоустройство дает надежды на развитие внутреннего туризма в области и, как следствие, получить на дальнейшее развитие собственные средства. Есть ли перспективы в этом направлении?

— В каждом районе нужно привязываться к историческим и красивым местам. К примеру, в Становлянском районе есть усадьба Стаховичей. Вокруг шикарный лес, недостроенный дом, потрясающие виды. Кто мешает возле этого объекта создать гостиницу, чтобы москвичи могли приехать на выходные, полюбоваться природой, купить наши сувениры, отведать продуктов?

В каждом районе должна быть своя идея. Это может быть рыболовство, привязка к усадьбе, конные прогулки, агротуризм. Сейчас разворачиваем финансирование на поддержку этих направлений.

Нам есть что показать, места прекрасные. Люди в восторге от липецкой продукции — яиц, яблок, сала, прочего. Но нет организационно налаженного потока. Все разрозненно. Поэтому на следующий год каждому главе района поставлена задача по консолидации и поиску предпринимателей, которые обеспечат работу односельчанам.

Мы держим удар

— Нельзя не затронуть тему коронавируса. В разгар пандемии в регионе очень динамично принимались решения по изменениям ОКВЭДов, выплат семьям с детьми, людям, оставшимся без работы. На бюрократию времени не было. Сохранится этот механизм?

— Мы сейчас входим в сложный период. Заболеваемость гриппом, ОРВИ, COVID-19, пневмонией начала расти. Несмотря на это, у нас хорошие показатели. Мы серьезно отстали от большинства регионов в лучшую сторону. В любом случае мы понимаем, что надо опять, как минимум, возвращаться к масочному режиму. Несколько дней уже обращаю внимание, что в автобусах почти никто маски не надевает. Будем рекомендовать торговым центрам и магазинам не обслуживать посетителей без масок. Жители должны понимать, что увеличение больных приведет к тому, что мы не сможем оказывать плановую медицинскую помощь.

— На какие вопросы в своем Инстаграме отвечаете лично?

— Признаюсь, сейчас таких немного. Люди ждут от меня чудесного разрешения их жизненных проблем. Но все решения описаны в законах, постановлениях и нормативах. И если я начну делать эти чудеса для кого-то отдельно — это будет неправильно. Я противник такого подхода. Человек должен, в первую очередь, надеяться на себя, свою волю и характер. Когда человеку обещают сделать что-то бесплатно, он должен уметь определять: это реальная возможность или популизм? Люди должны понимать, что один плюс один — это два. И три никак не получится.

«Я не чиновник»

— Ходят слухи, что вы уедете в Москву и не отбудете в Липецкой области всего срока.

— Каждого губернатора периодически куда-то провожают, если он не местный и если его не ругают федеральные власти. Сам иногда слышу, как люди пророчат мне новые должности.

— Что для вас значит слово губернатор?

— Мне больше понятно словосочетание «высшее должностное лицо субъекта». Я не чиновник, у меня нет чина. Себя воспринимаю как обычного, нормального человека, который управляет областью. А что написано на двери кабинета — не столь важно.

Работает команда

— Если подытожить, какие достижения за год можно назвать главными?

— В первую очередь, думаю о людях. Поэтому главное — это они и команда. Процесс ротации в регионе продолжается неспешно и в дружелюбном интерфейсе. Если специалист тянет работу — отлично. Если нет — надо сменить род деятельности. Очень приятно слышать хорошие отзывы о своих заместителях. Во многих министерствах представители Липецкой области входят в десятку или тройку лучших. Пока не слышал ни одного замечания в их адрес.

Горжусь, что наш регион занимает рейтинговые места по многим показателям, значительно опережая другие области.