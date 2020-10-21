Игорь Артамонов: “Сегодняшняя ситуация – сложнейшее испытание для медицины за десятки лет”

Сегодня в администрации Липецкой области прошло очередное заседание оперативного штаба. Глава региона Игорь Артамонов в своем выступлении отметил, что сегодняшняя ситуация с распространением коронавируса – сложнейшее испытание для медицины за десятки лет.

“Мы продолжаем наращивать наши ресурсы и решать возникающие проблемы. Коечный фонд, а сейчас это 1800 коек в 6 госпиталях, будет увеличен еще на 100 мест. Это один из лучших показателей обеспеченности в ЦФО”, – заявил Игорь Артамонов.

В Липецкой области заступили на дежурство 15 новых машин скорой помощи. 4 направлены в Липецк, 11 – в районы (2 из них, кстати, в Добринский район).

Амбулаторные больные будут обеспечены бесплатными лекарствами.

Около 28 млн рублей выделено на дополнительное оборудование для лечения и тестирования. Его доступность и скорость будут увеличены до 3000 тестов в сутки. Сейчас 2200 в сутки.

В регионе в настоящий момент имеются 16 аппаратов КТ. 10 предназначены для диагностики пневмоний. Они переведены на двухсменную работу и полностью загружены. В первые дни ноября поступит еще 1 мобильный аппарат

В госпитали пришли на работу 25 врачей.

“Как губернатор я понимаю, что к новому удару болезни мы подготовились. Как простой житель я считаю, что можно было сделать больше и мы будем это делать, – сказал Игорь Артамонов. – Мы благодарны медикам. Каждой медсестре и санитарке, каждому врачу и фельдшеру. Благодарны за их ежедневный подвиг, за каждую смену в больнице, каждый вызов, каждого спасенного пациента”.

Также сегодня стало известно, что администрация Липецкой области и мэрия выделяют автотранспорт из подведомственного гаража для транспортировки медиков, например, участковых терапевтов. 10 – от администрации Липецка, не менее 15 – от региональной. Дополнительно Игорь Артамонов дал поручение начальникам управлений передать максимальное количество транспорта в лечебные учреждения.

В своём выступлении Игорь Артамонов напомнил о тяжелых условиях, в которых сейчас приходится работать медикам:

«Друзья, только отчасти мы можем представить усталость, которую испытывают медики. Скорая помощь – 700 вызовов в день против 200 в обычное время, терапевт – 60 приемов в сутки против 20 раньше. Это невероятная нагрузка.

Медики, работающие в инфекционных госпиталях неделями не видят свои семьи. Не могут обнять своих детей, пожелать им спокойной ночи.

От эмоциональной нагрузки люди горят на работе. Особенно когда уходят из жизни коллеги и на их портретах появляются траурные ленты. Мы никогда не забудем ушедших медсестер и врачей.

Мы все понимаем и осознаем, что в борьбе с любым недугом врач становится для нас членом семьи. Сейчас медикам нужна поддержка каждого из нас. Слова благодарности, а не осуждения. Понимание, а не порицание».