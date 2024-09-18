Вчера правительство Липецкой области сложило свои полномочия перед вновь избранным губернатором. После официального вступления в должность Игорь Артамонов сформировал новое правительство и подписал Указы о назначении своих новых заместителей. К исполнению своих обязанностей они приступят с завтрашнего дня.

Первым заместителем губернатора остается Александр Рябченко. Приставка «и.о.» к должности исчезнет после согласования его кандидатуры с Липецким областным Советом депутатов. Ольга Белоглазова будет курировать вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости, демографии. Юлия Котлярова будет отвечать за культуру, общее, среднее и профессиональное образование, вопросы обеспечения деятельности губернатора Липецкой области и правительства Липецкой области.

Сергей Курбатов – за вопросы в сфере экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, в том числе организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов, привлечения в экономику Липецкой области государственных и прямых иностранных инвестиций, государственно-частного партнерства, потребительского рынка, кредитной, инновационной, промышленной и ценовой политики, малого и среднего бизнеса, имущественных и земельных отношений, туризма, цифрового развития и информационных технологий.

Вячеслав Щеглеватых будет курировать вопросы в сфере финансов, налогообложения, контроля и регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области. Роман Петрухин будет курировать сферы архитектуры, строительства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и ЖКХ.

Евгению Уваркину Игорь Артамонов наделил полномочиями сенатора от Липецкой области в Совете Федерации. Блок АПК, охраны, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, экологии и природных ресурсов, лесного хозяйства, ветеринарии будет курировать Илья Карлин. Он родился в 1989 году, имеет высшее профессиональное образование. Управленческий опыт приобрел, поступательно продвигаясь по карьерной лестнице в производственной сфере и на государственной службе. В том числе, с 2022 года был заместителем, а затем и начальником управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Женат, воспитывает дочь. Его предшественник Игорь Кремнёв станет советником губернатора.