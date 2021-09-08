Ответственность компаний в вопросах защиты окружающей среды, социальной сферы и стандартов корпоративного управления – сегодня эта тема обсуждалась на стратегической сессии, посвященной принципам ESG и устойчивому развитию.

Форум прошел в ОЭЗ «Липецк». Его открыл глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что достижение целей устойчивого развития, таких как «хорошее здоровье и благополучие», «недорогостоящая и чистая энергия», «инновации и инфраструктура» – общемировой тренд и регионы не должны оставаться в стороне от происходящих изменений.

«В ОЭЗ «Липецк» работают несколько десятков европейских компаний, которые успешно развиваются. Мы хотим, чтобы в наш регион приходили компании, которые ведут бизнес на принципах ESG или принципах экологичности, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления. Это важно для наших жителей, а значит, важно для нас», – отметил Игорь Артамонов.

Липецкая область – один из немногих регионов, который имеет ESG – рейтинг и регулярно его подтверждает, говорилось на стратегической сессии. Участники встречи поделились успешными практиками и решениям в области устойчивого развития и инвестиционной привлекательности. Представители группы компаний НЛМК рассказали о долгосрочной экологической и социальной стратегии, компания «Ланксесс» предложила использовать резидентам ОЭЗ «Липецк» их опыт мотивации членов совета директоров в зависимости от критериев устойчивого развития, «Сингента» поделилась европейским опытом работы в этом направлении.

Участники встречи также обсудили тему «зеленого» финансирования, которое предполагает предоставление компаниям субсидий при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

«Мы должны стать образцовым регионом в нашей стране по реализации принципов ЕSG. Для нас это не просто буквы, это баланс в окружающей среде, экономике и социальной сфере. Всех инвесторов будем рассматривать через призму ESG-направлений и учитывать влияние компании на экологию», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Все предложения по реализации принципов экологического, социального и корпоративного управления будут учтены и внесены в стратегию долгосрочного развития региона до 2030 года.

ESG – это совокупность параметров при разработке стратегий устойчивого развития. Он включает в себя три составляющих – вопросы защиты окружающей среды (environmental), социальной сферы и защиты труда (social), а также стандартов корпоративного управления (corporate governance) Один из мировых принципов ответственного инвестирования – проверка компании на соответствие принципам ESG. Экологические критерии определяют, как компания выступает в роли хранителя природы. Социальные критерии исследуют, как она управляет отношениями с сотрудниками, поставщиками, клиентами и обществом. Корпоративное управление касается руководства компанией, оплаты труда руководителей, аудита, внутреннего контроля и прав акционеров.