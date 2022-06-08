Липецкая область поможет построить школу в Володарском районе Донецкой народной республики. Об этом в ходе рабочей поездки в подшефный район сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Школы в населенном пункте нужно две. Но вторая долгие годы стоит в виде голых стен. Из-за этого условия, в которых учатся дети, нельзя назвать подходящими. Игорь Артамонов дал поручение начать работы в ближайшее время. Рядом со школой развернётся городок строителей из Липецкой области. Специалисты придут и на территорию детского сада «Солнышко». Крыша детского учреждения требует капремонта, нужно облагородить детскую площадку и территорию вокруг здания.

«Первая задача – помочь со школой, с детским садом, с подготовкой к зиме. Как можно по шесть лет делать капремонт? Детский сад в ужасном состоянии, крыша сыплется. Будем доделывать то, что многие годы не могло быть доделано. Много возникло организационных вопросов, их будем обсуждать с правительством ДНР», – сообщил Игорь Артамонов.

На встрече с лидерами мнений Володарского района губернатор рассказал о помощи, которую регион предоставит подшефной местности. В диалоге с бизнесменами Игорь Артамонов обозначил точки соприкосновения и поддержки, которые Липецкая область способна сгенерировать для плодотворной работы.

Представители Липецкой области продолжают налаживать необходимые связи. В ближайшее время запланированы контакты по линии сельского хозяйства. Наш регион способен помочь подшефной местности со средствами защиты растений, дефицит которых испытывают володарские фермеры. Завод по производству этих средств недавно открылся в особой экономической зоне «Липецк».