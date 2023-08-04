Поликлинику в поселке Сырский Рудник капитально отремонтируют. Сегодня её посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он встретился с медицинским персоналом, поговорил с гражданами, пришедшими на прием. Пациенты рассказали, что работой медучреждения довольны: здесь работают профессионалы – лечат хорошо.

Игорь Артамонов сообщил, что здание 1982 года постройки будет отремонтировано. «Работа в первичном звене — одна из самых сложных и важных в медицине. Через поликлиники каждый день проходят сотни человек. Мы постоянно ищем способы улучшить условия работы медиков, повысить качество и доступность медицинской помощи. В новых условиях и с современным оборудованием медикам будет комфортно трудиться, а жителям лечиться», – сказал Игорь Артамонов.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения предварительно одобрена сумма в 26 млн рублей из бюджетов разных уровней. В здании планируют заменить все инженерные сети, кровлю, окна. Обновят регистратуру, улучшат кабинеты для специалистов. Ремонт планируют начать в следующем году.