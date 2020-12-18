Игорь Артамонов сообщил о готовности Липецкой области к массовой иммунизации населения от COVID-19

Формирование списков жителей Липецкой области, желающих сделать прививку от COVID-19 начнется в ближайшее время. Такое поручение на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции дал глава региона Игорь Артамонов.

«Массовую вакцинацию липчан от новой коронавирусной инфекции мы планируем начать в январе 2021 года, и наращивать число привитых липчан от месяца к месяцу, – сообщил Игорь Артамонов. – В этом нам будут активно помогать волонтеры. Они уже и сейчас масштабно привлекаются для работы с теми, кому требуется поддержка, но в дальнейшем их число также будет увеличиваться».

Сейчас в регионе от новой коронавирусной инфекции прививают медиков и педагогов согласно заблаговременно подготовленным пофамильным спискам. Партия вакцины в количестве 800 доз поступила в Липецкую область 13 декабря, напомнил на заседании заместитель главы региона Александр Ильин. Всего в Липецкой области подлежит прививкам 30% населения, или около 350 тыс. человек.

Сейчас для вакцинации задействованы восемь медицинских организаций, а с 2021 года иммунизация населения будет проводиться во всех 29 поликлиниках региона. Вакцина вводится двукратно с интервалом в три недели. Первая аппликация вакцины будет проведена в период с 15 по 25 декабря, вторая – в 2021 году: с 5 по 15 января. В дни январских выходных предусмотрены соответствующие силы и средства вакцинаторов. Для хранения вакцины имеются специальные морозильные камеры на аптечном складе ОГУП «Липецкфармация» и в Липецкой областной станции переливания крови, где можно разместить одновременно до 9000 доз вакцины. Имеется 14 специализированных термоконтейнеров.

За счет средств областного бюджета дополнительно закуплено морозильное оборудование и термоконтейнеры на сумму 2,3 млн рублей, обеспечивающие одновременное хранение 200 тыс. доз вакцины. Уже поставлены семь морозильников, обеспечивающих хранение 20 тысяч доз.

В рамках прививочной кампании 2021 года будет использована не только векторная вакцина типа Спутник-V, предъявляющая специальные требования к соблюдения температурного режима, но и вакцины классического типа, не предусматривающие замораживания, допускающие хранение в обычных медицинских холодильниках. Тем не менее, на случай одномоментного поступления значительного количества векторной вакцины достигнута договоренность с управлением сельского хозяйства Липецкой области о предоставлении возможности организовать хранение иммунобиологических препаратов в морозильных камерах перерабатывающих предприятий региона.

ОГУП «Липецкфармация» имеется специализированный транспорт для доставки вакцины, оснащенный морозильной камерой. Он позволяет соблюсти требования холодовой цепи на всех этапах логистики вне зависимости от плеча доставки. Для транспортировки людей до мест проведения иммунизации привлекается автотранспорт, в том числе предоставленный администрацией муниципальных районов и городов. Всего на сегодня предоставлено 70 автомобилей.

Также на заседании оперштаба говорилось, что в области успешно завершена прививочная кампания против гриппа, в ходе которой привито более 60% населения, или около 685 тысяч человек. Так много жителей региона получили защиту от гриппа впервые за всю историю Липецкой области.