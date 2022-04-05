Глава Добринского района Липецкой области Роман Ченцов ушел в отставку по собственному желанию. Досрочное прекращение полномочий сегодня поддержали депутаты районного Совета. Глава региона Игорь Артамонов, присутствовавший на сессии, объяснил причины отставки Романа Ченцова.

«Мы довольны результатами работы главы района. Роман Ченцов показал себя как грамотный руководитель, все программы выполнялись в срок. Знаем, что Добринский район для Липецкой области всегда был кузницей кадров. Отсюда вышли многие руководители, которые сейчас трудятся в администрации на благо региона. Мы приняли кадровое решение. Роман Иванович нам нужен в Лебедяни, где все не так хорошо, как здесь. С завтрашнего дня займет место в команде Лебедянского района», — сказал Игорь Артамонов.

Обязанности главы Добринского района будет исполнять Александр Пасынков.