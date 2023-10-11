В регионе

Игорь Артамонов сообщил о кадровых изменениях в областном управлении здравоохранения

12 минут назад

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Исполняющим обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области назначен Александр Голиков, ранее занимавший должность заместителя руководителя этого ведомства. О кадровых изменениях сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

Руководитель региона добавил, что главный врач Липецкой поликлиники № 2 Анна Маркова займёт пост заместителя начальника управления. Вторым новым заместителем станет Лилия Самошина, главврач Добринской ЦРБ.

«Все – признанные профессионалы пользуются заслуженным уважением в коллективах. И Анна Маркова, и Лилия Самошина хорошо зарекомендовали себя как руководители, достойно справлялись со всеми возникающими вопросами», – отметил губернатор.

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