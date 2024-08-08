В Липецке на год раньше капитально отремонтируют две школы – №6 и №70. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Начало ремонта этих учебных заведений планировалось на 2025 год.

«Заключили контракт раньше – начинаем делать. Дизайн, конечно же, обсудим с педагогами, школьниками и их родителями. В следующем году они смогут оценить результат», – отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что кроме этих школ, сейчас в регионе обновляются шесть учебных заведений. До конца 2026 года планируется капремонт в 50 школах области.