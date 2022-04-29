Липецкая область планирует закупить новые асфальтобетонные заводы и обновить парк дорожной техники. Об этом сообщил руководитель региона Игорь Артамонов. Сегодня он посетил одно из предприятий «Липецкдоравтоцентра» и обсудил с его руководителем необходимость модернизации производства. Отмечалось, что установки выпущены 20-30 лет назад и, по словам специалистов, их модернизация экономически нецелесообразна.

«Мы видим здесь серьёзный износ оборудования, а объёмы дорожного строительства всё нарастают. Чтобы предприятие справлялось с поставленными задачами, нужно укреплять базу. Сейчас мы рассматриваем возможность покупки пяти асфальтобетонных заводов и планируем обновление дорожной техники», – сказал Игорь Артамонов.

В настоящее время у «Липецкдоравтоцентра» есть потребность в обновлении почти сорока единиц техники. Игорь Артамонов пояснил, что возможность выделения средств на эти цели сейчас активно прорабатывается.

Всего у «Липецкдоравтоцентра» шесть собственных заводов: два – в Липецке, по одному – в Ельце, Измалково, Усмани и Тербунах. В 2021 году они произвели 450 тысяч тонн смеси, которая почти полностью пошла на объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году «Липецкдоравтоцентр» отремонтирует 240 километров региональных трасс по нацпроекту. В списке – 33 объекта. На каждом предстоит заменить дорожное покрытие, барьерное ограждение, знаки, остановочные павильоны. Перебоев с материалами на заводе не ждут – всё сырьё поставляют отечественные производители.

Всего в этом году в Липецкой области в рамках нацпроекта и других государственных программ будет отремонтировано более 750 километров автомобильных дорог.