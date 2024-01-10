Дети из Белгорода, где участились обстрелы со стороны ВСУ, приедут в Липецкую область. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на еженедельном совещании. Дети будет размещены в оздоровительных лагерях.

«Накануне говорил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Примем в нашем регионе белгородских детей. Коллеги уже приехали. Сегодня покажем им наши детские лагеря», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Лагеря, выбранные представителями белгородской администрации, будут оперативно подготовлены для размещения детей.

«Родителей прошу не беспокоиться. Отпускать детей одних далеко, конечно, волнительно. Мы позаботимся о каждом ребёнке. Всё обязательно будет хорошо. Мы с вами и окажем всю возможную помощь Белгородской области», – добавил Игорь Артамонов.