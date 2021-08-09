Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня рассказал о планах по созданию в регионе центров «Точка роста». На своей странице в сети Инстаграм руководитель области сообщил, что в этом учебном году будет открыто 26 таких образовательных пространств, преимущественно в сельских школах.
«Новые образовательные центры появятся в 17 районах. Дети в сельской местности получат современные пространства, где будет интересно учиться и заниматься творчеством», – отметил Игорь Артамонов.
Также глава региона опубликовал список населённых пунктов, где в ближайшее время откроются «Точки роста»:
- Воловский район: Нижнее Большое
- Грязинский район: Петровка, Синявка, Плеханово и Грязи,
- Данковский район: Берёзовка,
- Добринский район: Пушкино,
- Добровский район: Доброе, Панино,
- Лебедянский район: Лебедянь и Мокрое,
- Елецкий район, Соколье и Лавы,
- Задонский район: Гнилуша,
- Липецкий район: Кузьминские Отвержки, Частая Дубрава,
- Становлянский район: Тростное,
- Тербунский район: Борки,
- Усманский район, Завальное и Березняговка,
- Хлевенский район: Новое Дубовое,
- Чаплыгинский район: Троекурово, Кривополянье,
- Измалковский район: Преображенье,
- Краснинский район: Решетово-Дуброво,
- Лев-Толстовский район: Кузовлево.
В новых образовательных центрах дети смогут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время. Школьники освоят шлемы виртуальной реальности, научатся управлять квадрокоптерами, оказывать первую медицинскую помощь, отточат шахматное мастерство, изучат основы 3D-моделирования
«Точки роста» создаются в рамках реализации национального проекта «Образование». Как сообщил Игорь Артамонов, до 2024 года включительно в Липецкой области будет создано ещё 93 таких образовательных центра.