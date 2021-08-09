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Игорь Артамонов сообщил о планах по созданию в регионе 93 «точек роста» до 2024 года

2 часа назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня рассказал о планах по созданию в регионе центров «Точка роста». На своей странице в сети Инстаграм руководитель области сообщил, что в этом учебном году будет открыто 26 таких образовательных пространств, преимущественно в сельских школах.

«Новые образовательные центры появятся в 17 районах. Дети в сельской местности получат современные пространства, где будет интересно учиться и заниматься творчеством», – отметил Игорь Артамонов.

Также глава региона опубликовал список населённых пунктов, где в ближайшее время откроются «Точки роста»:

  1. Воловский район: Нижнее Большое
  2. Грязинский район: Петровка, Синявка, Плеханово и Грязи,
  3. Данковский район: Берёзовка,
  4. Добринский район: Пушкино,
  5. Добровский район: Доброе, Панино,
  6. Лебедянский район: Лебедянь и Мокрое,
  7. Елецкий район, Соколье и Лавы,
  8. Задонский район: Гнилуша,
  9. Липецкий район: Кузьминские Отвержки, Частая Дубрава,
  10. Становлянский район: Тростное,
  11. Тербунский район: Борки,
  12. Усманский район, Завальное и Березняговка,
  13. Хлевенский район: Новое Дубовое,
  14. Чаплыгинский район: Троекурово, Кривополянье,
  15. Измалковский район: Преображенье,
  16. Краснинский район: Решетово-Дуброво,
  17. Лев-Толстовский район: Кузовлево.

В новых образовательных центрах дети смогут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время. Школьники освоят шлемы виртуальной реальности, научатся управлять квадрокоптерами, оказывать первую медицинскую помощь, отточат шахматное мастерство, изучат основы 3D-моделирования

«Точки роста» создаются в рамках реализации национального проекта «Образование». Как сообщил Игорь Артамонов, до 2024 года включительно в Липецкой области будет создано ещё 93 таких образовательных центра.

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