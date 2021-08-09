Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня рассказал о планах по созданию в регионе центров «Точка роста». На своей странице в сети Инстаграм руководитель области сообщил, что в этом учебном году будет открыто 26 таких образовательных пространств, преимущественно в сельских школах.

«Новые образовательные центры появятся в 17 районах. Дети в сельской местности получат современные пространства, где будет интересно учиться и заниматься творчеством», – отметил Игорь Артамонов.

Также глава региона опубликовал список населённых пунктов, где в ближайшее время откроются «Точки роста»:

Воловский район: Нижнее Большое Грязинский район: Петровка, Синявка, Плеханово и Грязи, Данковский район: Берёзовка, Добринский район: Пушкино, Добровский район: Доброе, Панино, Лебедянский район: Лебедянь и Мокрое, Елецкий район, Соколье и Лавы, Задонский район: Гнилуша, Липецкий район: Кузьминские Отвержки, Частая Дубрава, Становлянский район: Тростное, Тербунский район: Борки, Усманский район, Завальное и Березняговка, Хлевенский район: Новое Дубовое, Чаплыгинский район: Троекурово, Кривополянье, Измалковский район: Преображенье, Краснинский район: Решетово-Дуброво, Лев-Толстовский район: Кузовлево.

В новых образовательных центрах дети смогут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время. Школьники освоят шлемы виртуальной реальности, научатся управлять квадрокоптерами, оказывать первую медицинскую помощь, отточат шахматное мастерство, изучат основы 3D-моделирования

«Точки роста» создаются в рамках реализации национального проекта «Образование». Как сообщил Игорь Артамонов, до 2024 года включительно в Липецкой области будет создано ещё 93 таких образовательных центра.