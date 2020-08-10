Игорь Артамонов сообщил о создании ЦУР–центра управления регионом. Что это такое?

В Липецкой области в рамках выполнения поручения Президента России будет создан Центр управления регионом. Это совместный проект администрации области, Минкомсвязи РФ и АНО «Диалог». О запуске новой информационно-аналитической платформы сегодня в ходе оперативного совещания сообщил руководитель региона Игорь Артамонов.

«Мы провели большую работу, и запускаем ЦУР Липецкой области в числе первых регионов в стране. Структура даст возможность качественнее работать с жалобами населения, отслеживать различные сложные ситуации в муниципалитетах и максимально быстро на них реагировать», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Центр управления регионом позволит оперативно отслеживать проблемы, возникающие в области. Данные будут собираться от жителей из различных источников – от звонков в экстренные службы до жалоб и обращений в социальных сетях. Это позволит отслеживать и решать проблемы населения буквально в режиме онлайн.

Средства на создание Центра управления регионом выделяются из федерального бюджета.