Глава региона Игорь Артамонов сегодня посетил областную станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Он посмотрел, как работают диспетчеры и оценил оснащение. В конце сентября в Липецкую область поступили 19 машин скорой помощи на базе «УАЗ» и «ГАЗ», но на станции их пока нет. Игорь Артамонов поручил зарегистрировать автомобили как можно быстрее. Они будут распределены между Липецком и Ельцом.

«Жители региона жалуются на работу медиков и долгое ожидание скорой помощи. Приехал сюда посмотреть лично, как все обстоит на самом деле и как мы можем решить эту проблему», – сказал Игорь Артамонов.

Как рассказал главный врач станции скорой помощи Александр Игнатовский, за последние три недели количество вызовов увеличилось примерно на 50%, нагрузка на сотрудников возросла, не хватает 30 фельдшеров и водителей. Игорь Артамонов подчеркнул, что бригады скорой помощи будут доукомплектованы студентами старших курсов, управление здравоохранения уже привлекает волонтеров. Также будут повышены зарплаты медиков.

«Всплеск заболеваемости серьёзный и меры должны быть экстраординарными. Все, кто работает в службе скорой помощи – фельдшеры, врачи, водители – получат надбавки до нового года. Размер выплат уточним в ближайшие дни. Также мы должны мобилизовать сюда несколько десятков человек. Будем искать медиков в частных медицинских клиниках, предложим работу на скорой водителям администрации», – сказал Игорь Артамонов.

Также глава региона побывал во дворе областной клинической инфекционной больницы, где пообщался с людьми, ожидающимися своей очереди в приёмный покой. Многие приезжают из районов самостоятельно и ждут, когда здесь освободятся места. Чтобы разгрузить госпиталь, сегодня санаторий «Липецк» перепрофилирован в коронавирусный стационар. Развернуты дополнительные 300 коек.

«В «Липецккурорт» будет дополнительное седьмое отделение нашего госпиталя. Сегодня мы отправили туда 40 пациентов со средней и легкой формами заболевания на долечивание А здесь будем принимать больных с тяжёлой формой коронавируса», – сообщил главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы.