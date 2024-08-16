В Липецкой области вводится единовременная выплата для жителей, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Получить поддержку смогут граждане, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки – сараи, бани, навесы, теплицы. «Выплаты будут предоставлены всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях. Причём будут учтены случаи повреждения объектов с 1 июля этого года. Средства выделяем из резервного фонда правительства Липецкой области», – рассказал губернатор.

Обратиться за оформлением выплаты можно будет в МФЦ.