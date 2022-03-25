Система обратной связи с главой региона Игорем Артамоновым запущена в телеграм-канале «Развиваем Липецкую область вместе». Об этом руководитель исполнительной власти региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Как и обещал, запускаем систему обратной связи в телеграм-канале «Развиваем Липецкую область вместе», где каждый может задать вопрос, оставить жалобу или предложение, – написал Игорь Артамонов. – Была поставлена задача – повторить, насколько это возможно, функционал личных сообщений предыдущей площадки, но, учитывая более широкие возможности телеграма, реализовать еще и систему контроля ответов на сообщения.

Не будет секретом, что я лично не отвечал абсолютно на все обращения на предыдущей площадке. Но регулярно просматривал вопросы и ответы на них, их качество, или подключался в экстренных случаях. Моя команда добавила новые возможности – четкое отслеживание сроков предоставления ответов, регистрация обращений в единой базе, быстрая передача задач исполнителям».

Игорь Артамонов подчеркнул, что функционал нового канала и его возможности будут расширяться. Сейчас здесь можно оставить обращение на любую тематику. Очень важно, что есть тема «Экстренно». Это касается вопросов, угрожающих жизни и здоровью, добавил глава региона.

Как и раньше, Игорь Артамонов будет регулярно просматривать поступающие вопросы. Знание их тематики помогает оперативно принимать системные решения.