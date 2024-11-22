В лагере «Прометей» Липецкой области появится лыжная база. Она станет дополнением к уже построенным бассейну, футбольному полю, баскетбольной, волейбольной и теннисной площадкам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в ходе «Прямой линии», которая проводилась на базе Центра управления регионом и длилась почти 2,5 часа.

Также глава региона поддержал идею чемпиона России по дзюдо Дмитрия Якушева о проведении на базе «Прометея» спортивных смен и сборов. «Мы заинтересованы в том, чтобы проводить спортивные смены в течение года. В лагере могут тренироваться представители разных видов спорта», — сказал Игорь Артамонов.