Штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» начал работать в Липецкой области. Об этом сообщил руководитель региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале. Он отметил, что штаб открыт вместе с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным Фронтом.

Как пояснил губернатор, в штабе будут работать психологи, юристы, добровольцы из числа ветеранов воинской службы. Помощь готовы оказывать и мобилизованным, и их близким.

«В штабе «Своих не бросаем» можно получить самые актуальные и проверенные данные о частичной мобилизации. Если есть сомнения в правомерности призыва, возникли сложности с документами или просто надо что-то уточнить – обращайтесь», – написал Игорь Артамонов.

Штаб открыт рядом с городским военкоматом по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д.16. Он работает с 8:00 до 22:30. Также можно обратиться за помощью по телефону – 122 или написать в группы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и мессенджере Телеграм.

Губернатор добавил, что функционал и количество персонала в штабе «Своих не бросаем» будут постоянно увеличиваться в зависимости от запросов жителей. Здесь же будет работать пункт сбора гуманитарной помощи.

«Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам, что им нужно. Могу заверить, что у наших ребят всё есть. Если что-то понадобится – в штабе подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи будет работать здесь», – пояснил Игорь Артамонов.