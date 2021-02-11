Запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов снят в Липецкой области. Об этом сегодня сообщил глава региона в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Текущая эпидситуация позволяет нам снять данный запрет, но это не значит, что отменяются все ограничения. Предприятия общепита могут работать ночью, но при этом они по-прежнему должны соблюдать санитарные нормы. Будем проверять, контролировать, применять необходимые меры реагирования», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин сообщил о перспективах дальнейшего сокращения коечного фонда для больных коронавирусом. Это будет возможно при условии сохранения тенденции к снижению числа заражённых COVID-19. На сегодняшний день в шести инфекционных госпиталях региона функционируют 1900 коек. Из них свободны – 30%.

При этом Александр Ильин подчеркнул, что ни в коем случае нельзя снижать темпы тестирования на коронавирусную инфекцию, особенно в муниципалитетах. «Большая просьба к главам районам, к работодателям – усилить работу по охвату населения тестированием. Все условия у нас для этого есть. Своевременное выявление инфицированных людей позволит нам избежать больших вспышек заболевания», – сказал Александр Ильин.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. По данным на утро 11 февраля, в Липецкой области первым компонентом «Спутник-V» привиты 31314 человек. Полный курс получили 1984 человека. Около 40% вакцинированных – люди старше 60 лет. По словам Александра Ильина, одна из главных задач сейчас – обеспечить явку на вторую аппликацию препарата, чтобы у выработался устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции.