Глава администрации Липецкой облсасти Игорь Артамонов сегодня принял участие в совещании, посвященном подведению итогов деятельности по управлению жилищным фондом в 2020 году. На встрече присутствовали представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, Госжилинпекции, профильных ведомств администрации области.

«Когда мы начинали работать с управляющими компаниями, жалоб было очень много. За год их количество снизилось на четверть. Основная масса обращений в контролирующие органы – 86% приходится на Липецк. Появились новые каналы обратной связи, жители обращаются через ЕДС, портал «Развиваем Липецкую область вместе», аккаунты профильных ведомств в соцсетях. Сократились и сроки ответов. Обращения рассматриваются в течение 10 дней в случае, если необходимо проведение проверки, а обращения, по которым требуется безотлагательное решение – в течение трех дней. И эта работа продолжается», – сообщил Игорь Артамонов.

Как рассказал в своем докладе руководитель Госжилинпекции Липецкой области Денис Надеев, в 2020 году в ГЖИ поступило почти 16 тысяч обращений, проведено 3594 проверки и 8532 обследования многоквартирных домов. По результатам проведенных проверок и обследований выдано 1004 предписания, 4037 предостережений о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства, составлено 250 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 14,1 млн. рублей.

В области работают 119 управляющих организаций. В период с 2018 по 2021 годы лицензии лишились 44 управляющие компании. На 90% сократилось количество многоквартирных домов без управления. Если в прошлом году таких домов насчитывалось 312, то сейчас их 29.

Глава региона обратил внимание муниципалитетов на жалобы населения на недобросовестную работу управляющих компаний по очистке дворов от снега и необходимость привлекать их к ответственности. «По – прежнему остаются недобросовестные управляющие организации. И они должны меняться на эффективные компании. Задача органов местного самоуправления – помочь жителям инициировать собрание и смену управляющей организации. Будем выявлять аутсайдеров каждый квартал. Если они не изменят свою работу, также лишатся лицензии», – сказал Игорь Артамонов.

На совещании также подвели итоги подготовки к осенне-зимнему периоду. В 2021 году возникали аварии на внешних сетях теплоснабжения, в том числе с отключением более 800 многоквартирных домов. «Каждая такая внештатная ситуация должна заканчиваться обращением в прокуратуру и суд. Ресурсоснабжающим организациям необходимо более тщательно готовиться к отопительному периоду, а управляющим организациям оперативно принимать меры в случае возникновения аварий. Также нужно улучшить взаимодействие управляющих компаний с ресурсными организациями и жителями», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Совещание завершилось награждением лучших управляющих компаний.