Игорь Артамонов сообщил об усилении контроля за соблюдением санитарных требований в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Контроль за исполнением санитарных требований в общественных местах, транспорте, на рабочих местах будет усилен.

«Сейчас ситуация непростая, сложнее, чем мы наблюдали в пик первой волны, к росту сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом добавляется коронавирус. Мы вынуждены настаивать на введении строгих мер профилактики, чтобы не допустить серьёзных последствий и избежать закрытия торговых центров, школы, предприятий, образовательных учреждений», – сказал Игорь Артамонов.

Как отметил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, с 31 августа наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, ежедневно регистрируется более 30 заболевших. В последние двое суток более 40. При этом каждый четвертый – пенсионер. На рабочих местах количество вспышек снизилось, преобладают бытовые случаи заражения. Главная причина роста заболеваемости – несоблюдение правил санитарной безопасности. Большинство заболевших не носили маски, не соблюдали социальную дистанцию, не использовали антисептики.

«Для недопущения распространения коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний необходимо соблюдать масочный режим в транспорте, носить маски, проводить дезинфекцию остановок, магазинов, учреждений и не проводить массовых мероприятий», – отметил Владимир Бондарев.

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин рассказал, что коечный фонд в госпиталях составляет 1325 коек, 206 оснащены ИВЛ. При необходимости медики могут развернуть еще до 400 коек.

На заседании также сообщалось, что проводятся проверки в общественном транспорте и торговых предприятиях. Проверены 533 объекта торговли, заведено 44 административных дела. Основные нарушения – отсутствие масок у персонала.

«Муниципальным органам власти нужно довести до предпринимателей требования о необходимости соблюдения санитарных требований. Торговые сети халатно относятся к выполнению требований по профилактике заболевания. Надо проводить с ними жесткую работу Мы будем применять любые инструменты. У нас нет выхода, слишком высокая цена вопроса », – заявил Игорь Артамонов.

Школы в регионе продолжают работать. Обучение приостанавливается при превышении эпидпорога на 20%. Сейчас в регионе закрыты на карантин четыре школы, из которых одна по причине коронавируса. В 48 учебных учреждениях закрыты 102 класса. Кроме того, на дистанционное обучение до 11 октября перешла детская школа искусств №1 в Липецке.