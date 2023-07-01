Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в День ветеранов боевых действий, который отмечается сегодня, обратился к жителям региона.

«Уважаемые жители Липецкой области! Эта памятная дата не установлена официально, но для россиян она с каждым годом становится все более значимой.

Мы знаем и помним всех наших героев. Тех, кто честно выполнял свою трудную работу в горячих точках страны и мужественно защищал интересы государства за пределами Отечества. Скорбим о тех, кто ценой собственной жизни доказал, что обеспечение независимости страны – высшая ценность для каждого воина. Гордимся бойцами – участниками специальной военной операции. Их подвиги и самоотверженность стали примером истинного патриотизма и любви к Родине.

Спасибо всем, кто продолжает славную историю нашей могучей державы! Вместе мы победим!»