В преддверии Международного женского дня в театре драмы им. Л.Н. Толстого сегодня чествовали лучших женщин Липецкой области. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил государственные и региональные награды 17 липчанкам. Среди них – учителя, госслужащие, спортсмены, преподаватели школ искусств, тренеры, общественные деятели, инициаторы добровольческих инициатив.

Медицинская сестра Тербунской центральной районной больницы Наталья Белоколодских и главная медсестра Данковской центральной районной больницы Татьяна Кириллова отмечены государственными наградами. За высокий профессионализм они получили медали Луки Крымского.

«Эти награды – благодарность страны и региона за ваши заслуги, за ваши профессиональные и человеческие качества. Спасибо, что преображаете мир и наполняете его красотой, теплом и любовью», – сказал Игорь Артамонов.

Торжественная часть завершилась праздничным концертом. На сцене выступили заслуженные коллективы Липецкой области, артисты театра подготовили поздравительный капустник.