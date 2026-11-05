Игорь Артамонов в прямом эфире ответит на вопросы жителей Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 25 ноября ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Трансляция начнётся в 12:00.

В ходе прямой линии глава региона расскажет о проделанной работе, новых проектах и обсудит темы, которые больше всего волнуют жителей. Запланирован в том числе разбор частных случаев.

Вопросы принимаются на нескольких площадках:

— на портале «Развиваем Липецкую область вместе!» (специальная кнопка в шапке страницы);

— по телефону 8-800-450-48-00 (звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00);

— в комментариях под постом о прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

Обработкой и аналитикой поступающих вопросов займётся Центр управления регионом Липецкой области. Как отметил губернатор, ни один вопрос не останется без ответа – даже если он не прозвучит в эфире. Обратную связь получит каждый.