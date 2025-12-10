Игорь Артамонов вместе с ельчанами возложил цветы к Вечному огню и принял участие в открытии памятных граффити

Елец отметил 84-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия, приуроченные также ко Дню Героев Отечества, прошли при участии губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Глава региона вместе с ельчанами возложил цветы к Вечному огню, почтив память воинов, которые в декабре 1941 года ценой невероятных усилий остановили вражеское наступление.

Ключевым событием стало открытие двух масштабных муралов на фасадах городских зданий.

Изображение «Мы из Ельца» объединяет символы воинской доблести и культурного наследия: Вознесенский собор, елецкое кружево и легендарную надпись «Мы из Ельца» с Рейхстага.

Мурал «Девять веков служения» изображает древний Елец, подчёркивая преемственность поколений и славную историю города.

«Сегодня две знаменательные даты – День Героев Отечества и день освобождения Ельца от немецко-фашистских захватчиков, что особенно символично в 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важно чтить память всех героев – от древней Руси до наших дней, включая бойцов СВО, сейчас защищающих Родину. Среди них немало ельчан. В их честь созданы эти масштабные муралы. Спасибо авторам за идею и её воплощение. Уверен, что у Ельца – Города воинской славы – большое будущее. И такие проекты, соединяющие историю с сегодняшним днём, станут для него доброй традицией», – отметил Игорь Артамонов.

В планах – создание третьего монументального изображения, которое будет посвящено современным защитникам Отечества.