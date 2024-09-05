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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в митинге, посвящённом памяти Андрея Теперика и Эдуарда Белана. Липчане героически погибли в вооружённом конфликте в Дагестане 25 лет назад. Почтить их подвиг пришли представители власти, патриотических и общественных организаций, школьники, родные и близкие героев.

«Им обоим было меньше 30-ти, когда они стали Героями России. Посмертно. Оба погибли в Дагестане 5 сентября 1999 года, защищая Родину от террористической угрозы. Отважные липецкие парни», — прокомментировал глава региона.

Андрей Теперик погиб мгновенно — от снайперской пули, прикрывая отход товарищей. Эдуард Белан был жестоко убит за отказ лечить раненых боевиков. Липчанам посмертно присвоены звания Героев России.

Документальный фильм в память о подвиге Героев сегодня показали липецким зрителям. Премьера прошла в Школе креативных индустрий. Авторы ленты — журналист, шеф-редактор телеканала «Липецкое время» Олеся Кузьмина и племянница Андрея Теперика, замруководителя липецкого Фонда «Защитники Отечества» Алина Теперик. Часть фильма снималась в Дагестане в мае 2024 года.