Акция памяти жертв терракта в «Крокус сити холле» прошла в Липецке 24 марта, в общенациональный день траура. Вместе с жителями города к памятнику детям, погибшим во время войны, пришёл губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Не унять боль родных и близких. Приношу всем соболезнования от себя и от жителей Липецкой области. Мы вместе и мы справимся», — сказал Игорь Артамонов.

Цветы к памятнику горожане несли с самого утра. Приходили с семьями, детьми. Зажигали свечи. Многие были с мягкими игрушками. Люди продолжали приходить и после окончания официального мероприятия.