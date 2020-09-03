Игорь Артамонов вместе с липчанами почтил память жертв терроризма

Жертв бесланской трагедии сегодня вспоминают в областном центре. Глава региона Игорь Артамонов принял участие в митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он прошел в Верхнем парке у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Участники митинга возложили цветы к памятнику и почтили минутой молчания жертв теракта в Беслане. Он произошёл в сентябре 2004 года, где погибли 334 человека, среди которых 186 детей.





«В этот день во всех городах нашей страны отдают дань памяти погибшим в Беслане – детям, ставшим жертвами беспощадного терроризма, учителям и военным. Мы должны помнить об этом и объединить усилия, чтобы этого больше не повторилось», – отметил Игорь Артамонов.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России с 2005 года. В этот день жители нашей страны вспоминают не только о гибели детей в Беслане, но и о страшных трагедиях в Москве и Волгодонске, захвате заложников в театральном центре «На Дубровке», взрывах самолетов, «Невского экспресса», аэропорта «Домодевово», терактах в Волгограде.