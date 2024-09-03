Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном митинге, посвящённом 20-летию трагедии в Беслане. Мероприятие прошло в Верхнем парке Липецка. Больше сотни собравшихся — представителей власти, общественников, школьников — почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили и удерживали в течение трёх дней больше тысячи пленных — детей и взрослых, пришедших на праздничную линейку 1 сентября в школу №1 Беслана в Северной Осетии. Были убиты больше трёхсот человек. День памяти жертв чудовищной трагедии стал Днём солидарности в борьбе с терроризмом. Траурные мероприятия проводятся по всей России ежегодно 3 сентября.

«Это не теракт даже. Это преступление против человечества. Наш регион вместе со всей страной скорбит сегодня о тех, чьи жизни унесли подлые террористические акты. И наш регион вместе со всей страной противостоит этим угрозам. Терроризм – зло, которое нужно искоренить. Мы хотим мира и отстоим его любой ценой», — прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.