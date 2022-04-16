Глава региона Игорь Артамонов принял участие в акции «Сад памяти» вместе с жителями Липецка. На проспекте Победы возле школы № 70 высадили 65 лип.

«Память — это то, что отличает любого человека. Мы должны помнить подвиги наших отцов, наших дедов, должны помнить историю нашей страны, которая отдавала все для фронта, для Победы. Сегодня этот сад мы сажаем не только в память о ветеранах Великой Отечественный, но и обо всех липчанах, участвовавших в боевых действиях, спецоперациях. Мы должны отдавать им должное и говорить «спасибо». Уверен, эта аллея будет очень красивой», — сказал Игорь Артамонов.

Саженец липы глава региона посадил вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной и победительницей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» Лизой Пахомовой. Игорь Артамонов поблагодарил участников акции и отметил, что всего в России высадят 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах наших соотечественников, погибших за Родину. В Липецкой области акция проходит третий год.

Из нашего региона воевать с немецкими захватчиками ушли почти 46 тысяч человек, из них погиб каждый третий. Сегодня в память о них на территории Липецкого городского лесничества в районе Силикатных озер более 300 человек высадили 18450 саженцев сосны. Место выбрано неслучайно – эта территория ранее пострадала из-за лесных пожаров, и масштабная работа по ее озеленению позволит компенсировать часть нанесенного ущерба.

«Акции в городе будут продолжаться всю неделю, чтобы как можно больше желающих смогло посадить дерево в честь своего героя», — сказал Игорь Артамонов. В этом году запланировано более 45 посадок во всех районах области, после которых в регионе появятся новые сосновые боры, берёзовые рощи и дубравы. Всего высадят более миллиона деревьев.