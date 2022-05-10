Глава региона Игорь Артамонов 9 мая в Липецке принял участие в торжествах, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с ветеранами, представителями власти, трудовых коллективов и общественности, жителями областного центра он возложил цветы к Вечному огню на площади Героев. Память отдавших жизнь за свободу и независимость Родины жителей Липецкой области и всех погибших в годы войны почтили минутой молчания.

Затем на площади Победы областного центра состоялся митинг-концерт «Навеки живые». Игорь Артамонов поздравил фронтовиков, тружеников тыла и пришедших на праздник липчан с Днем Победы. «Сегодня особенный день для каждого из нас, – сказал глава региона. – Это священный праздник, наполненный бесконечной благодарностью и глубоким уважением к тем, кто самоотверженно приближал долгожданный победный май 45-го. Самые теплые слова хочется сказать ветеранам. Вы подарили нам будущее, стали примером самоотверженности и несгибаемой воли. Мы преклоняемся перед вашим подвигом. Наш народ сделал все возможное, чтобы победить нацизм. Почти 27 миллионов человеческих жизней – та страшная цена, которую мы заплатили за мир».

Игорь Артамонов подчеркнул, что сегодня нацизм возрождается там, где наши предки проливали свою кровь. «В ходе специальной военной операции на Украине, наши солдаты и офицеры исполняют не просто воинский долг. Это наши священные обязанность и клятва перед всеми погибшими в Великой Отечественной войне – искоренить любые проявления нацизма. Мы знаем, что наше дело правое. Враг будет разбит и победа снова будет за нами. Мы не позволим переписать историю и поставить нас на колени. Мы всегда будем учиться у ветеранов и сегодняшних защитников Отечества истинной любви к Родине, стойкости, силе духа и вере в торжество добра», – сказал Игорь Артамонов. Минутой молчания все собравшиеся почтили память павших во имя грядущих поколений.

На площади Победы также состоялся военный парад. Торжественным строем под звуки военных маршей прошли военнослужащие Липецкого авиацентра, Росгвардии, парадные расчеты управлений МВД России по Липецкой области, МЧС, УФСИН, кадеты и юнармейцы. Всего около 250 человек. Затем началось шествие «Бессмертного полка». Торжественные митинги, чествования ветеранов и народные гуляния проходят сегодня во всех городах и районах Липецкой области.