Глава региона Игорь Артамонов вместе с кадетами и юнармейцами Липецкой области сегодня возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве. Память героев почтили минутой молчания.

«Очень волнительные чувства. Могила Неизвестного Солдата – общенациональный мемориал памяти, один из самых главных памятников нашей страны, Вечный огонь №1. Попасть сюда – честь для любого, и сегодня мы вместе с ребятами почтили память погибших в Великой Отечественной войне, всех тех, кто боролся и отдал жизнь за нашу свободу», – сказал Игорь Артамонов.

В торжественном возложении цветов вместе с главой региона приняли участие председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов и депутат облсовета Александр Кремнёв. Участники делегации также возложили цветы к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», в списке которых есть и Елец.

В Москву приехали 35 юношей и девушек, это учащиеся кадетских школ Липецкой области и юнармейцы Ельца. Все они – участники парада, посвященного 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне в Липецке и Ельце, победители и призеры интеллектуальных, военно-спортивных, творческих конкурсов, обладатели золотого и серебряного значков ГТО. Поездка школьников организована администрацией региона по поручению Игоря Артамонова. Ребята отметили, что чувствуют особую гордость от посещения этого места.

«Мы испытываем гордость, что живем в Ельце, и для нас большая честь представлять свой город здесь. Мы часто участвуем в различных памятных мероприятиях. Но побывать в Москве, поклониться павшим у Могилы Неизвестного Солдата – уникальная возможность. Дух захватывает. Мы очень рады, что приехали сюда», – рассказали юнармейцы и кадеты.