Игорь Артамонов вместе с жителями и гостями региона почтил память Тихона Задонского

Глава региона Игорь Артамонов сегодня принял участие в торжествах, посвящённых Дню памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Накануне в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, в главном храме которого – Владимирском соборе – покоятся мощи чудотворца, пришли два крестных хода из Липецка и Воронежа. Сегодня в специально оборудованном шатре у памятника Тихону Задонскому состоялась Божественная литургия, перед ковчегом с мощами святителя был совершён праздничный молебен.

Игорь Артамонов поздравил священнослужителей и православных христиан с большим событием в жизни церкви. «Я поздравляю вас с эти прекрасным днём, днём памяти святителя Тихона Задонского. Для всех нас это пример служения обществу, служения Богу. Заветам святителя Тихона и сегодня следуют те, кто идёт дорогой духовного возрождения и совершенствования. То, о чём он писал книги – скромность и прощение – во все времена имеют огромное значение», – сказал Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов пожелал священнослужителям, монашествующим, всем православным христианам и жителям Липецкой области успехов в трудах во имя нашего народа, его нравственного очищения и укрепления российского государства.

По традиции почтить память святителя Тихона в Задонскую обитель приехали верующие из многих российских регионов. Последние годы своей жизни чудотворец провёл в Рождество-Богородицком монастыре, принимая и утешая множество людей, приходящих к нему со своими бедами и просьбами.