Российский фильм «Небо» о героизме липецких летчиков посмотрел глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вместе со студентами вузов региона. Серия показов этой картины началась в ТРЦ «Москва» в Липецке.

«Мы стараемся воспитывать молодое поколение на героизме и подвигах соотечественников и земляков. Фильм «Небо» о летчике, который жил и служил в нашем городе, и, думаю, что именно сегодня всем особенно важно знать правду о событиях, которым посвящена картина. Историческая память – мощный ресурс патриотического и гражданского развития, ценностная основа национального самосознания и сплоченности россиян», – подчеркнул Игорь Артамонов.

О важности понимания общего дела, одной цели, к которой идут и Вооруженные силы страны, и мирные люди, также говорили и липецкие студенты, посмотревшие фильм о Герое России Олеге Пешкове, самолет которого был сбит в небе над Сирией. «Надо держаться вместе, быть рядом, когда возникают трудности, и, конечно, помогать друг другу», – считают молодые липчане.

Старт патриотическим показам в Липецке был дан 24 февраля, они проходят в областном центре в рамках партпроекта «Историческая память», который реализует региональное отделение «Единой России». Фильм «Небо» в ближайшее время также увидят прибывшие в Липецкую область жители Донбасса, которые размещены в пунктах временного пребывания в реабилитационно-оздоровительных центрах «Клен» и «Лесная сказка». О подвиге липецкого летчика им расскажет Герой России, заместитель председателя областного Совета депутатов Владимир Богодухов, который служил вместе с Олегом Пешковым. Кроме того, планируется запуск кинопоказов во всех районах области.