Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с докладом во время совместного заседания Коллегии Минстроя России и Комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда».

В работе приняли участие помощник Президента Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, председатель Комиссии Госсовета, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Общественного совета Минстроя Сергей Степашин, представители федеральных органов исполнительной власти и руководители субъектов РФ.

В ходе выступления Марат Хуснуллин подвел итоги работы за 2021 год и обозначил дальнейшие основные направления развития строительной отрасли и ЖКХ, необходимого для достижения показателей национальных целей к 2030 году. «Все намеченные нами планы по выполнению национальных целей в 2021 году несмотря на кризисный период мы не только выполнили, но и перевыполнили», – заявил вице-премьер. В числе главных достижений он отметил ввод 92,6 млн кв. м жилья, что является абсолютным рекордом для страны. В результате были улучшены жилищные условия для 10 млн человек или 4,2 млн семей, что превышает план на 20%. «Это показатель нашей совместной работы. Благодарю руководителей субъектов за системную и слаженную работу», – сказал Марат Хуснуллин.

Среди регионов, достигших наибольших успехов в жилищном строительстве, он назвал десятку лидеров: Сахалинская, Калининградская, Ленинградская, Тюменская, Липецкая, Свердловская области, Краснодарский край, республики Татарстан, Адыгея, Хакасия. Так, в Липецкой области в 2021 году было введено 1 млн 232,5 тысячи квадратных метров жилья. Тем самым перевыполнено установленное Минстроем задание в 1,222 млн квадратных метров жилья. Достижение результатов в жилищном строительстве стало возможным благодаря грамотной жилищной политике. В достаточном количестве выделяются земельные участки, территории обеспечиваются градостроительной документацией, объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, оказывается государственная поддержка строительному комплексу и жителям области.

В рамках обсуждения планов дальнейшего развития Марат Хуснуллин отметил, что они отражены в основных направлениях разработанной Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Стратегия носит межотраслевой характер, и основными ее направлениями являются сбалансированное территориальное и градостроительное развитие, новые жилищные возможности, промышленное и транспортное строительство, развитие ЖКХ и обеспечение нового ритма строительства. «Обеспечение жильем – поручение Президента России, – сказал помощник главы государства Игорь Левитин. – И является одним из основных фундаментальных условий нормальной жизни человека. Это тема социально важная, волнующая все население».

Игорь Аратмонов в своем докладе сделал акцент на некоторых предложениях, направленных на дальнейшую работу и достижение стратегических целей. Особое внимание он уделил рассмотрению возможности распространения действий механизма инфраструктурных облигаций на комплексное строительство ИЖС, ужесточению требований к управляющим организациям и оптимизации процедуры аннулирования лицензии для недобросовестных управляющих компаний, а также необходимой корректировки программ капитального ремонта МКД с учетом реального технического состояния жилого фонда. «Жилищное строительство – один из важнейших факторов качества жизни людей. И мы постоянно стремимся улучшать эти показатели в регионе. При этом повышение уровня обслуживания уже существующего жилищного фонда и снижение его износа также входят в приоритет стратегических задач», – подчеркнул Игорь Артамонов.