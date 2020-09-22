Игорь Артамонов внезапно посетил несколько школ и проверил, как там кормят детей

Глава региона Игорь Артамонов сегодня без предупреждения посетил школы №70, №18 и гимназию №1 в Липецке. Он решил лично проверить жалобы родителей на организацию питания детей.

«Неделю назад я опубликовал пост в инстаграме, где попросил рассказать, как в школах организовано питание. Поступило очень много жалоб. Выбрал три школы – лидеры антирейтинга, по которым было больше всего обращений, и решил проверить их», – сказал Игорь Артамонов.









Глава региона пообщался с директорами и поварами в каждой школе, поинтересовался, как организовано питание и какие производители предоставляют продукты питания. В одних школах готовят самостоятельно, в других организацией горячих обедов занимается оператор питания. Но жалобы везде похожи. Родители просят проверить температурный режим блюд, убрать из меню колбасные изделия, рыбу, которые дети не едят. Многие плохо проинформированы о льготах и кому положено бесплатное питание.

«Нужно менять отношение к ученикам. Нужно спрашивать, что им нравится. Выяснилось, что многие не едят рыбу, но она представлена в меню по предписанию Роспотребнадзора. Возможно, стоит подумать, как ее готовить иначе или обсудить варианты замены рыбы на другие блюда, чтобы мы не тратили зря деньги. Договорились провести опрос детей и спросить их, что их не устраивает в питании. Нужно обеспечить прямую связь директора с родителями и учениками через мессенджеры. Очень важна коммуникация и обратная связь», – отметил Игорь Артамонов.

По поручению Президента России Владимира Путина с 1 сентября все учащиеся младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Липецкая область – один из немногих регионов, который оказался готов к этой работе. Возможность бесплатно питаться в школах получили более 52 тысяч учеников. Для этого из федерального бюджета было выделено около 150 миллионов рублей. Еще 50 миллионов – средства из областной казны, сообщили в управлении науки и образования Липецкой области.

В регионе работает специальная телефонная линия по вопросам качества горячего питания. Получить консультацию специалистов управления образования и науки Липецкой области можно по телефону 8 (4742) 32- 94- 35. Также на все вопросы родителей ответят в Единой диспетчерской службе Липецкой области по телефону 8-800-450-48-48. Проверки качества горячего питания в школах региона будут продолжаться.