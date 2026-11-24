Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов переизбран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Решение приняли делегаты отчётно-выборной конференции, которая состоялась 23 ноября в Липецке.

Участники конференции подвели итоги деятельности регионального отделения за последние пять лет. В отчёт вошли результаты реализации народной программы партии, организации гуманитарных миссий, поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также результаты участия в избирательных кампаниях.

На конференции также обновили составы регионального политического совета, его президиума и региональной контрольной комиссии. Политсовет обновился на 65%. В новом составе как молодые партийцы, так и опытные политики: представители законодательной и исполнительной власти, общественники, руководители первичных отделений партии и социально значимых учреждений региона. Также на конференции избрали Президиум политсовета.

Игорь Артамонов вручил партийные билеты жителям региона, вступившим в «Единую Россию».

«Доверие людей – главное в нашей работе. И его нужно постоянно подкреплять делами. Партия должна быть там, где решаются конкретные проблемы: в школах и больницах, на улицах и во дворах, в семьях участников СВО», – отметил губернатор Липецкой области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Артамонов.