Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, как и в 2021-м, возглавил по итогам 2022 года всероссийский рейтинг руководителей субъектов РФ по отношению к системе распространения печатных СМИ. Первое место он разделил с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Рейтинг подготовил Союз предприятий печатной индустрии на основе информации, полученной от администраций регионов, официальной статистики и сведений от участников рынка прессы. Оценка эффективности деятельности руководителей субъектов РФ проводилась по специальной методике, включающей пять модулей показателей.

Прежде всего, учитывался уровень обеспеченности населения специализированными и неспециализированными торговыми объектами, реализующими периодическую печатную продукцию, а также рост этих показателей за прошедший год. Также оценивался уровень арендных ставок для объектов по распространению прессы. Анализировались такие показатели, как ассортиментная свобода объектов по распространению периодической печати, наличие региональных программ по поддержке распространительского бизнеса, проектов и рабочих групп по его развитию, административное регулирование рынка распространения периодической печатной продукции в субъекте РФ. Кроме того, учитывалось выделение средств из региональных бюджетов на модернизацию торговых объектов, программ по развитию павильонов прессы, выделение субсидий розничным распространителям, наличие в регионе проектов по развитию социальных киосков и других проектов, улучшающих инфраструктуру распространения периодики.

В сумме по всем модулям губернатор Липецкой области набрал 73 балла из 100 возможных. «Роль средств массовой информации в современной жизни огромна, – отметил Игорь Артамонов. – Региональная власть поддерживает развитие медиарынка и нацелена на конструктивное взаимодействие с прессой. В Липецкой области выходит множество различных газет и журналов. Благодаря активной гражданской позиции представителей журналистского сообщества, их высокому профессионализму мы продвигаемся вперед, находя оптимальные решения волнующих жителей области вопросов».

Липецкая область входит в топ-10 по обеспеченности населения киосками прессы. Кроме того, в регионе реализуется масштабная, продуманная на перспективу программа развития рынка печатных СМИ, в рамках которой осуществляется господдержка газет и журналов, а также модернизация торговых объектов.