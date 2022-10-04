Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вошел в Генеральный совет Партии «Единая Россия». Соответствующее удостоверение ему вручили на заседании регионального политсовета.

Главной темой заседания стало оказание помощи Донбассу. Липецкие единороссы с начала спецоперации активно включилось в работу по сбору и отправке гуманитарных грузов. Поддержка оказывалась эвакуированным жителям, людям, оставшимся в зоне боевых действий, Володарскому району. В общей сложности за счет средств депутатов всех уровней собрано и отправлено 460 тонн грузов на общую сумму 80 миллионов рублей. Это и продукты, и средства гигиены, и стройматериалы, и прочие необходимые вещи. В числе прочих акций, организованных партией по поддержке жителей ЛДНР, — «Книги Донбассу» (собрано и отправлено более 7000 книг), «Собери ребенка в школу» (в марте было сформировано 400 комплектов рюкзаков для беженцев, проживающих на территории Липецкой области, а в августе отправлено в Луганскую и Донецкие народные республики – 750).

В настоящее время единороссы помогают мобилизованным гражданам. На средства членов партии уже закуплено и отправлено в учебные части 900 комплектов белья и спецодежды. По поручению Игоря Артамонова сформированы аптечки с необходимым набором лекарственных препаратов. Их отвозят в учебные центры, а также выдают мобилизованным на призывных пунктах.

Сверх этого многие руководители предприятий формируют свои гуманитарные рейсы в соответствии с поступившими им запросами. В частности, председатель совета директоров «Лебедяньмолоко» Александр Кремнёв лично посетил несколько учебных центров, где проходят переподготовку мобилизованные липчане. Землякам он привез предметы первой необходимости, а заодно убедился, что обмундирование и условия содержания будущих бойцов достойные.

«Главная просьба мобилизованных – уделять внимание их семьям, особенно – детям», — добавил Александр Кремнев.

В ответ на это Игорь Артамонов предложил ввести на региональном уровне для членов семей мобилизованных специальный статус. Его обладатели получат право на первоочередное обслуживание в государственных и муниципальных учреждениях и ряд льгот. Этот вопрос губернатор поручил взять в проработку и предложить соответствующий законопроект.

«Результаты работы партийцев и помощь, которую они оказывают, впечатляют. Они самостоятельно решают многие вопросы: ездят в учебные центры, отвозят необходимые вещи и предметы первой необходимости, продукты, формируют новые рейсы. Поддержка мобилизованных липчан проводится массово. Хотелось бы, чтобы и другие партии в такой же мере понимали сложившуюся ситуацию, помогали нашим ребятам и нашей стране», — отметил Игорь Артамонов.