Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов почтил память защитников Великой Отечественной войны возложением цветов к Вечному огню на площади Героев в Липецке. Сегодня, в День Победы, здесь состоялся митинг, на который пришли горожане с семьями, трудовые коллективы, кадеты, общественники. Также участие приняли военные и добровольцы, которые с честью и отвагой отстаивали интересы государства в зоне СВО. У многих с собой были портреты родственников, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны. В знак памяти о погибших прошла минута молчания.

«В этот священный день, 9 Мая, мы не просто отмечаем годовщину великой Победы. В этот день мы прикасаемся к сути нашего народа. К тому, что делает нас непобедимыми перед лицом любого врага. 79 лет назад наши деды и прадеды сделали невозможное. Они сокрушили нацистскую машину смерти. С нами память о подвиге наших отцов и дедов. Она живет в каждом из нас. В нашей решимости защищать Отечество, отстоять наши ценности. Не дать переписать историю. Дух Победы – в нашей крови. В нашем генетическом коде», – отметил губернатор.

С территории нынешней Липецкой области на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли больше 260 тысяч человек, каждый второй не вернулся домой.