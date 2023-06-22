Сегодня в нашей стране отмечают одну из самых печальных дат прошлого – День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Это утро было самым страшным в истории нашей страны. По традиции в этот день люди идут к мемориалам, обелискам, братским могилам, чтобы отдать дань памяти и уважения подвигу павших. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возложил цветы к Вечному огню на площади Героев в Липецке.

В митинге приняли участие руководители органов власти региона и области, представители правоохранительных структур, общественных организаций, ветеранских объединений, кадеты. Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов.

«Каждый год россияне вспоминают павших защитников – кто бился на фронтах, защищал Родину в партизанских отрядах, ковал Победу в тылу, дошел до Берлина, а также замученных пленников и узников, которых забрала война. Великая Отечественная длилась 1418 дней. СССР потерял около 27 миллионов человек – такова была цена свободы нашей страны и всего мира от фашизма. Наш долг сохранить память о Подвиге советского солдата для наших потомков, сохранить правду для будущих поколений», – сказал губернатор региона Игорь Артамонов.