Игорь Артамонов возложил «Цветы Памяти» к Вечному огню

Липецк присоединился к всероссийской акции «Цветы памяти». Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны, которая завершилась 3 сентября 1945года, когда был подписан акт о капитуляции милитаристской Японии. Глава региона Игорь Артамонов вместе с мэром Липецка и другими представителями власти возложили цветы к мемориалу памяти на площади Героев. Память павших во время Второй мировой войны почтили минутой молчания.

«История повторяется, важно помнить, почему это было, как допустили, как это начиналось и к чему это привело. Когда я учился в школе, говорили о 20 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. Сейчас эта цифра – уже 27 миллионов погибших. Это гигантская цифра. Эти потери мы до сих пор восстанавливаем. Память должна быть, память должна жить», – сказал Игорь Артамонов.