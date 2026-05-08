Игорь Артамонов впервые вручил добровольцам региональную медаль «За помощь СВОим»

В преддверии 9 Мая в Липецкой области прошла торжественная церемония вручения наград. Губернатор Игорь Артамонов лично поблагодарил тех, кто своим трудом, мужеством и самоотверженностью и сейчас стоит на защите Отечества и работает в тылу, приближая общую Победу.

По поручению Президента РФ Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» II степени сотрудникам АО «63 арсенал». Высоких наград удостоены Роман Кавин, Виктор Названцев, а также Галина Ушкова. За мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО, медалью губернатора «За участие в СВО» отмечены ветераны и действующие военнослужащие. Среди награждённых — старший сержант Николай Самохин, воевавший на Святовском направлении и под Авдеевкой, капитан полиции Евгений Душкин из спецотряда «Феникс» и подполковник полиции Олег Челышев — командир оперативной роты ОМОН «Легион» Управления Росгвардии по Липецкой области.

Официально утверждённый в регионе знак признательности для добровольцев — медаль «За помощь СВОим» — был вручён тем, кто бескорыстно поддерживает армию. Волонтёрское движение сегодня приобрело всенародный масштаб, и новая награда призвана подчеркнуть: каждое доброе дело достойно высокой оценки региона. Её получили Елена Белянская, Анна Гаврилова-Голембовская, Наталья Зубарева, Ольга Кабанова, Елена Кукишева, Александр Послухаев и Дмитрий Почепаев.

Особо был отмечен подвиг, совершённый в тылу. Почётного знака «Во славу земли Липецкой» удостоен Алексей Далечин — учитель тактической медицины военно-патриотического лагеря «Авангард». Более 20 лет он отдал медицине, с началом СВО на безвозмездной основе обучил тактической медицине свыше 4 тысяч военнослужащих и добровольцев. Находясь в другом регионе, где после атаки БПЛА произошёл взрыв, он немедленно прибыл в больницу и весь день спасал пострадавших.

«Спасибо всем, кто верен нашему региону и Отечеству. Кто защищает, спасает, отвозит гуманитарные грузы, работает в тылу. Работа каждого из вас — вклад в нашу общую Победу, которую мы, как потомки победителей, будем приближать всеми силами», — отметил Игорь Артамонов.