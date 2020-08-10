Игорь Артамонов вручил Благодарность главе Воловского района Сергею Багрову

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил Благодарность главы администрации Липецкой области Сергею Багрову, который 13 лет возглавлял Воловский район. Руководитель муниципалитета сообщил, что принял решение оставить свой пост по собственному желанию.

Игорь Артамонов поблагодарил Сергея Багрова за работу. «За последние годы Воловский район достиг хороших показателей в социально-экономическом развитии. Благодарю вас за многолетний добросовестный труд», – сказал руководитель Липецкой области.

Главой Воловского района Сергей Багров был избран в 2007 году. На выборах 2012 года вновь получил народную поддержку. В 2017 году решением районного Совета депутатов был в очередной раз избран главой муниципалитета. Общий стаж работы Сергея Багрова на территории Липецкой области – 35 лет.