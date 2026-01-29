Игорь Артамонов вручил дипломы лауреатам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2025 года. Ими по итогам федерального этапа стали ОАО «Боринское», фабрика народных художественных промыслов «Елецкие кружева» и ООО «Лебедяньмолоко». Губернатор вручил руководителям предприятий, чья продукция получила признание, дипломы конкурса.

«Приятно отметить, что липецкие товары знают, любят и ценят далеко за пределами региона. Они формируют имидж области, как территории, где предприятия уделяют особое внимание высокому уровню потребительских качеств своей продукции, а также модернизации производственных процессов и внедрению инноваций, без чего современные компании просто не смогут побеждать в конкурентной борьбе», – отметил Игорь Артамонов.

Завод в Боринском Липецкого округа ведет свою историю с 1932 года. Предприятие прошло путь от ремонта сельхозтехники до высокотехнологичного производства газового отопительного оборудования. Сегодня «Боринское» выпускает более 90 наименований и модификаций техники, которая поставляется в 52 региона России и страны ближнего зарубежья. Компания участвует в нацпроекте «Производительность труда», пользуется поддержкой Фонда развития промышленности и госсубсидиями, что позволяет динамично развиваться и укреплять свои позиции на рынке.

Фабрика «Елецкие кружева» является правопреемником и продолжателем более чем двухвековых традиций елецкого кружевоплетения и ручной вышивки. Основанная в 1921 году фабрика создает изделия, признанные образцами художественного достоинства России. Многие из них хранятся в ведущих музеях страны.

Предприятие «Лебедяньмолоко» основано в 1925 году как молокоперерабатывающий завод. Сегодня здесь производят порядка 80 наименований молочной продукции, используя только натуральное молоко без добавления растительных жиров и крахмала. Ежедневно на предприятии проводится многоступенчатый контроль всех производственных процессов и готовой продукции в собственных современных лабораториях. Активно внедряются лучшие мировые технологии производства, соответствующие высоким стандартам качества.