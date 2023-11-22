Резидентами ОЭЗ «Липецк» стали две компании – «ЛипецкТехноЛит» и Гладиум-Липецк». Свидетельства руководителям предприятий вручил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Оба проекта отлично вписываются в наши планы по развитию металлообрабатывающих производств, в том числе их локализации в ОЭЗ «Липецк», – отметил губернатор.

Производственная компания «Гладиум» создана в 2019 году. Занимается изготовлением и продажей стальных дверей и специальных изделий из металла. Это противопожарные двери с высоким пределом огнестойкости, противопожарные люки, двери для бытовых и производственных помещений. В ОЭЗ «Липецк» планируемый объём производства составит до 10 тысяч изделий в месяц.

«При выборе площадки для ведения бизнеса мы принимали во внимание несколько факторов. Первый – это локация. Липецкая область очень выгодно логистически расположена. Регион промышленный, а нам нужны рабочие руки. Плюс здесь есть необходимая нам сырьевая база. И не менее важный момент – сервис. Мы увидели реальную заинтересованность, клиентоориентированность и интерес по отношению к себе», – рассказал учредитель компании «Гладиум-Липецк» Евгений Рыльский.

«Завод ЛипецкТехноЛит» реализует проект в рамках концепции развития литейной промышленности России, направленный на импортозамещение. Соглашение с компанией регион подписал на ПМЭФ-2023. Предполагается строительство комплекса по выпуску дробомётного оборудования, а также по производству литья мощностью 400 тонн в год. Компания планирует производить продукцию под ключ полностью из отечественных комплектующих.