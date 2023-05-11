Автопарк медучреждений здравоохранения Липецкой области пополнится новыми автомобилями. Губернатор региона Игорь Артамонов вручил главврачам больниц ключи от 23 новых санитарных автомобилей УАЗ и скорых медицинских машин класса «В».

«С начала года уже 56 новых автомобилей поступили в наши медучреждения. Новая техника улучшает качество медицинских услуг, сокращает сроки ожидания скорой помощи. Безусловно, обновление автопарка учреждений здравоохранения будет продолжено», – сказал губернатор.

На пополнение автопарка в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена из федерального и областного бюджетов здравоохранения Липецкой области было выделено более 20 млн рублей. Каждый автомобиль оборудован откидными сиденьями и креплением для установки носилок, специальными световыми и звуковыми сигналами, предусмотрена возможность размещения санитарного оборудования.

Машины будут использоваться для транспортировки пациентов в больницы и поликлиники региона, медицинских работников к месту жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований. Девять единиц медицинских автомобилей класса «В» обеспечат повышение доступности и сокращение сроков ожидания скорой помощи. Поставку автомобилей обеспечил Минпромторг России.

Санитарный автотранспорт предназначен для работы общепрофильных фельдшерских и врачебных бригад и обеспечивает возможность раннего начала интенсивной терапии, включая применение современных лечебных методик и диагностических исследований в пути следования до стационара. А также даёт возможность обеспечить бережную и комфортную транспортировку больных, безопасность и удобство для работы медиков.

Автомобили полностью оснащены диагностической и лечебной аппаратурой, средствами связи, климатическими установками согласно Порядку оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи, поставлены на учет в ГИБДД и готовы к работе.