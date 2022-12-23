Новые квартиры сегодня получили липчане по программе переселения из аварийного жилья. Ключи новосёлам вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Семнадцатиэтажный дом в новом микрорайоне «Победа» построен специально для переселенцев из аварийного жилья. Здесь 357 квартир, в которые скоро переедут больше 800 человек. Причём у многих даже увеличится жилплощадь.

«Хорошая планировка, просторно, в шаговой доступности вся инфраструктура, район новый. Надеюсь, горожанам здесь будет комфортно», – отметил губернатор.

Всего в 2022–2023 годах в Липецкой области планируется расселение около 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для выполнения этого показателя в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» ведётся строительство более 30 многоквартирных домов в различных районах региона. Выполнение этих работ позволит области завершить действующую программу по переселению в 2023 году вместо планового 2025 года.

«Программу по переселению из аварийного жилья Липецкая область завершит досрочно в следующем году. В новые квартиры переедут все, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. Готовимся к реализации следующей программы, опыт у нас хороший – будем строить дома, чтобы как можно быстрее люди могли улучшить условия проживания», – прокомментировал губернатор.

Напомним, Воловский, Измалковский и Елецкий районы уже выполнили программу по расселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В ближайшее время с поставленной задачей справятся Чаплыгинский и Долгоруковский районы.